الحملة على الخنجر

2019/06/17 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعيبإستثناء معلومات قليلة فأنا لاأمتلك تصورا كافيا عن الصراع الداخلي بين أعضاء في مكونات اساسية تدير العملية السياسية، ونوع المصالح التي تقرب وتباعد بين أحزاب وحركات داخل المكون الواحد، فحتمية الصراع بين البشر تنسحب على السياسة والدين والقومية، وتؤثر في حركة المجتمع، وربما وجهته الى النعيم...

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