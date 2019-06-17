2019/06/17 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن عدد من الحملات لازالة التجاوزات في عدة مناطق بالعاصمة بغداد.وذكرت الامانة في بيان تلقت “كلكامش برس”، نسخة منه، أن “بلدية الاعظمية، قامت بعدة حملات في عدد من الشوارع منها شارع سهام وأبو طالب والضباط وغيرها من القواطع البلدية”.واوضحت أن “بلدية الكرادة، قامت بدورها بحملة ليلية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملات لازالة التجاوزات في بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملات لازالة التجاوزات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).