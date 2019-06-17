نائب : الكتل السياسية خرقت جميع ثوابت الدولة

2019/06/17 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه برس:

قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ان الكتل السياسية خرقت جميع ثوابت الدولة ، مشيرة الى ان الملوحين بالذهاب نحو المعارضة يسعون للحوصل الى مناصب ومكاسب معينة.

وذكرت نصيف في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الاثنين ، ان “هناك من يلوح بالمعارضة بغية الحصول على مكاسب ومناصب، ولكن لايمكن الجمع بين حلاوة السلطة وموقع المعارضة”.

واضافت ان “المعارضة في العراق تخرق ثوابت الدولة، كما هو الحال للكتل السياسية التي خرقت هي الاخرى ثوابت الدولة”.

واوضحت ان “تعيين المدراء العاميين وفق الاستحقاقات الانتخابية يعد خطأ سيهدم الدولة، خاصة ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مازال (مجتف)”.

وبينت ان “القوى السياسية وجدت قانون يكفل لها عدم جلب المدراء العاميين للبرلمان”، لافتة الى ان “عبد المهدي لم يلتزم بالتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي وعد به”.

KKK

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