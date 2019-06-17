2019/06/17 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف تيار الحكمة برئاسة السيد عمار الحكيم، الاثنين، عن وضعه شروطا مشددة على اي كتلة او شخصية تنوي الانضمام إليها في المعارضة، فيما جدد تأكيده أنعهه لن يسعى لاسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال النائب عن التيار علي البديري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ذهابنا للمعارضة السياسية لم يكن وليد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيار الحكيم يضع شروطا للانضمام إليه في المعارضة ويؤكد: لن نسقط عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيار الحكيم يضع شروطا للانضمام إليه في المعارضة ويؤكد: لن نسقط عبدالمهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).