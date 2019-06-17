بكتيريا الألبان فعالة في تعزيز المناعة

2019/06/17 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤكد علماء من ألمانيا أن المنتجات المخمرة يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي للمرء، لأن البكتيريا الموجودة فيها تعزز بفعالية مناعة الجسم.نشرت مجلة PLOS Genetics العلمية مقالا مع نتائج دراسة أجراها علماء جامعة لايبزيغ التي تفيد بأن بكتيريا منتجات الألبان الحمضية مفيدة جدا لمنظومة مناعة الجسم، حيث اكتشفوا أن البروتين HCA3 يتفاعل بطريقة خاصة

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