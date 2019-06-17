جسم غامض يحوم فوق بحيرة أمريكية – فيديو

2019/06/17 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت أضواء غريبة تحلق فوق سفينة شحن تمر عبر بحيرة سوبيريور.

كان إريك رينتاماكي يسافر عبر بارادايس، ميشيجان، في 13 يونيو عندما رصد أضواء غريبة ساطعة في السماء فوقه، حيث أخرج كاميرته على الفور ورصد المشهد الغامض.

وقال إريك أن أحد الأضواء اختفى عن الأنظار قبل ظهوره مرة أخرى بعد دقائق.

واستمرت الأضواء الغريبة الزاهية تحلق فوق سفينة الشحن لأكثر من ساعة بينما يراقب إريك في حالة ذهول.

تم مشاركة مقطع فيديو مدته نحو 4 دقائق عبر قناة ” Caters Clips” على موقع يوتيوب.

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