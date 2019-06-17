الحيكم يهاتف نظيره الصباح ويبحث معه العلاقات العراقية الكويتية

2019/06/17 | 11:20

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بغداد:سومر نيوز

أجرى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الكويتيِّ الشيخ صباح الخالد.

وقال بيا...

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