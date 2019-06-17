2019/06/17 | 11:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الإطاحة بأخطر خلية إرهابية في ديالى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
تمكنت القوات الامنية من اعتقال خلية ارهابية تابعة لعصابات داعش نفذت جرائمها بين العاصمة بغداد وديالى.
...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الإطاحة بأخطر خلية إرهابية في ديالى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإطاحة بأخطر خلية إرهابية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).