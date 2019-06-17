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حملات لازالة التجاوزات في بغداد


حملات لازالة التجاوزات في بغداد
2019/06/17 | 11:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن عدد من الحملات لازالة التجاوزات في عدة مناطق بالعاصمة بغداد.

وذكرت ال...

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