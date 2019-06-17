2019/06/17 | 11:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حملات لازالة التجاوزات في بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن عدد من الحملات لازالة التجاوزات في عدة مناطق بالعاصمة بغداد.
وذكرت ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حملات لازالة التجاوزات في بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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