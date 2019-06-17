حملات لازالة التجاوزات في بغداد

2019/06/17 | 11:20

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن عدد من الحملات لازالة التجاوزات في عدة مناطق بالعاصمة بغداد.

وذكرت ال...

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