بهاء الأعرجي: جميع الكتل متكالبة على المغانم وتغيير الحكومة وفق الآليات دستورية وليس عبر التصريحات الإعلاميّة

2019/06/17 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء السابق، اليوم الإثنين، على لجوء كتل سياسية الى المعارضة، فيما بين أن جميع الكتل مقصرة ومتكالبة على المغانم.وذكر الاعرجي في بيان صحفي : تعالت خلال اليومين الماضيين، أصوات كثيرٍ من الكتل السياسيّة وخاصّة الشيعيّة منها حول اللجوء إلى تبني موقف المُعارضة لحكومة عبد المهدي”.وبين أن، “المُعارضة تمثل […]

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