عضو باللجنة المالية النيابية يعلن اطلاق رواتب المعينين الجدد بتربية المثنى

2019/06/17 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، عن كتلة الحكمة، فالح الساري عن إطلاق رواتب المعينين الجدد في مديرية تربية محافظة المثنى.وقال الساري في بيان مقتضب ، اليوم الاثنين “تم إكمال أجراءات إطلاق وصرف رواتب المعينين الجدد لتربية محافظة المثنى”.وأطلقت المالية وفق وثيقة لها مبلغ أكثر من 14 مليار دينار لهذه الرواتب.

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