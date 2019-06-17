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شاهد بالفيديو.. مشكلة متقاعد من منتسبي الجيش العراقي


شاهد بالفيديو.. مشكلة متقاعد من منتسبي الجيش العراقي
2019/06/17 | 11:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: V-pMf7X-sJ4

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