2019/06/17 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يساعد نبات الخيار، على بساطته ووفرته، في تعزيز خلايا الجسم وتحسين شتى العمليات التي تجري في الجهاز الهضمي.مصدر للفيتامينات- يفقد الجسم صيفا الكثير من المواد المفيدة، مثل فيتامينات A و B و C، التي تعزّز منظومة المناعة وتحمي من التعب، ويتميز الخيار بقدرته على تعويض هذه المواد بالنسبة للجسم.ويمكن زيادة فعالية الخيار من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما هي فوائد الخيار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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