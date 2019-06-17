2019/06/17 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت امانة بغداد، اليوم الاثنين، حملات ليلية لازالة التجاوزات في عدد من المناطق.وذكر بيان للامانة وتلقته وكالة صدى، أن “بلدية الاعظمية قامت بعدة حملات في عدد من الشوارع منها شارع سهام وأبو طالب والضباط وغيرها من القواطع البلدية، فضلا عن قيام بلدية الكرادة بدورها بحملة ليلية ازالت خلالها التجاوزات عن أماكن متفرقة منها كرادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تطلق حملات ليلية لازالة التجاوزات في عدد من المناطق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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