الأعرجي يتهم جميع الكتل السياسية بـ”التقصير” والتكالب على المغانم

2019/06/17 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس علق نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الاثنين، على لجوء كتل سياسية الى ‏المعارضة، فيما اتهم جميع الكتل السياسية بـ”التقصير” والتكالب على المغانم.‏ وقال الاعرجي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إنه “تعالت خلال اليومين الماضيين، ‏أصوات كثيرٍ من الكتل السياسيّة وخاصّة الشيعيّة منها حول اللجوء إلى تبني موقف المُعارضة ‏لحكومة

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