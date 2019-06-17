أبل “آي كلاود” تصل إلى متجر مايكروسوفت

2019/06/17 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة أبل عن إتاحة خدمة التخزين السحابي “آي كلاود” لأول مرة في متجر مايكروسوفت (Microsoft Store).وأضافت الشركة الأمريكية أن خدمة التخزين السحابي iCloud تم دمجها أيضاً بمستكشف الملفات (File Explorer) بويندوز 10 من أجل تسهيل عملية نقل البيانات بين الأجهزة المزودة بنظام التشغيل iOS والأجهزة المزودة بنظام التشغيل ويندوز.وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر للمستخدم إمكانية تحديد أي البيانات من خدمة iCloud، التي ينبغي إتاحتها على الكمبيوتر في وضع عدم الاتصال بالإنترنت (Offline).

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