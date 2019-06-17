الصين تصمم رادارا يكشف الطائرات الشبحية

2019/06/17 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر الصين في تصميم نظام رادار بحري من شأنه كشف الطائرات الشبحية، بما فيها مقاتلتا ” إف-22″ و” إف – 35″ الأمريكيتان.وأفادت صحيفة Military Watch الأمريكية بأن تلك الرادارات تعد محمية من صاروخ AGM-88 HARM الأمريكي المضاد للرادارات وطائرات الحرب الإلكترونية الأمريكية Growler EA-18G التي قد تؤثر عليها.وقالت الصحيفة إن السلاح الصيني الجديد

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