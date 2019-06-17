العثور على منشورات لداعش الارهابي في الزبير وابي الخصيب بالبصرة

2019/06/17 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات البصرة حالة الإنذار على خلفية العثور على منشورات يشتبه بصلتها بداعش الارهابي في سوق قضاء ابي الخصيب واخرى في قضاء الزبير.وقال قائد العمليات الفريق الركن قاسم نزال في تصريح صحفي انه “وخلال اجتماع عقد مع القيادات الامنية في المحافظة اليوم الاثنين تقرر اعلان حالة الانذار ووضع كل فعل ضد القوات الامنية...

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