2019/06/17 | 11:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
علق بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء السابق، الإثنين، على لجوء كتل سياسية الى المعارضة، فيما بين أن جميع الكتل مقصرة ومتكالبة على المغانم.
وذكر الاعرجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تعالت خلال اليومين الماضيين، أصوات كثيرٍ من الكتل السياسيّة وخاصّة الشيعيّة منها حول اللجوء إلى تبني موقف المُعارضة لحكومة عبد المهدي”، معتبرا […]
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علق بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء السابق، الإثنين، على لجوء كتل سياسية الى المعارضة، فيما بين أن جميع الكتل مقصرة ومتكالبة على المغانم.
وذكر الاعرجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تعالت خلال اليومين الماضيين، أصوات كثيرٍ من الكتل السياسيّة وخاصّة الشيعيّة منها حول اللجوء إلى تبني موقف المُعارضة لحكومة عبد المهدي”، معتبرا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: جميع الكتل متكالبة على المغانم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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