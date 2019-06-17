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الأعرجي: جميع الكتل متكالبة على المغانم


الأعرجي: جميع الكتل متكالبة على المغانم
2019/06/17 | 11:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

علق بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء السابق، الإثنين، على لجوء كتل سياسية الى المعارضة، فيما بين أن جميع الكتل مقصرة ومتكالبة على المغانم.

وذكر الاعرجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تعالت خلال اليومين الماضيين، أصوات كثيرٍ من الكتل السياسيّة وخاصّة الشيعيّة منها حول اللجوء إلى تبني موقف المُعارضة لحكومة عبد المهدي”، معتبرا […]

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