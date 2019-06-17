الأعرجي: جميع الكتل متكالبة على المغانم

2019/06/17 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..علق بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء السابق، الإثنين، على لجوء كتل سياسية الى المعارضة، فيما بين أن جميع الكتل مقصرة ومتكالبة على المغانم.وذكر الاعرجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تعالت خلال اليومين الماضيين، أصوات كثيرٍ من الكتل السياسيّة وخاصّة الشيعيّة منها حول اللجوء إلى تبني موقف المُعارضة لحكومة عبد المهدي”، معتبرا […]

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