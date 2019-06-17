تعرف على حالة الطقس في بغداد والمحافظات

2019/06/17 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيأة تلقت الغدير، نسخة منه، ان" طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحوا في المناطق كافة فيما تسجل درجات الحرارة العظمى بمدينة بغداد 45 مْ، وفي محافظة البصرة 49 مْ".وأضاف، ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية دون تغيير في درجات الحرارة عن اليوم السابق، فيما يكون صحواً في الشمال مع إنخفاض قليل للحرارة".وعن طقس الخميس توقعت الأنواء الجوية ان يكون "صحواً في الوسط والجنوب والحرارة تنخفض بضع درجات، وفي الشمال صحواً والحرارة ترتفع قليلاً".ولفتت الهيأة في بيانها الى، ان" طقس الجمعة سيكون صحواُ في المناطق كافة ولا تغيير في درجات الحرارة".انتهى..م.م

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