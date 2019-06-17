امانة بغداد: تنفيذ عدد من الحملات لازالة التجاوزات في عدة مناطق من العاصمة

2019/06/17 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت امانة بغداد، الاثنين، انها قامت بتنفيذ عدد من الحملات لازالة التجاوزات في عدة مناطق من العاصمة.

وأفاد بيان للأمانة اليوم، (17 حزيران 2019)، ان "بلدية الاعظمية قامت بعدة حملات في عدد من الشوارع منها شارع سهام وأبو طالب والضباط وغيرها من القواطع البلدية".

وأضاف البيان ان "بلدية الكرادة قامت بدورها بحملة ليلية ازالت خلالها التجاوزات عن أماكن متفرقة منها كرادة خارج وداخل وأماكن وشوارع اخرى".

وتابع ان "الحملات تضمنت ازالة أكشاك وبسطات ومسقفات ولوحات إعلانية وغيرها من التجاوزات بعد إنذار المتجاوزين وعدم التزامهم بالإنذار".

جدير بالذكر ان امانة بغداد بدأت منذ مدة تنفيذ حملة شبه يومية لازالة التجاوزات على الشوارع والارصفة والساحات ووفق خطة أعدت لإزالة مالايقل عن (10) تجاوزات إسبوعيا ضمن قاطع كل دائرة بلدية.

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