مصادر عراقية مطلعة: وجود خطة برلمانية للإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي

2019/06/17 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر عراقية مطلعة إن هناك اتصالات بين الكتل السياسية داخل البرلمان، لوضع خطة للإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي بسبب "عجزها" عن تنفيذ برنامجها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، و"فشلها" في استكمال الحقائب الوزارية.

ونقلت صحيفة "الخليج 365" اليوم الاثنين عن تلك المصادر قولها ائتلاف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وائتلاف الفتح بقيادة هادي العامري منحا رئيس الوزراء، مهلة أخيرة لإنجاز برنامجه الوزاري وإكمال التشكيلة الحكومية قبل البدء في إجراءات الإقالة.

وجاء تحرك القوى السياسية البرلمانية ضد حكومة عبدالمهدي بعد انتقادات وجهها المرجع الديني علي السيستاني لفشلها في استكمال التشكيلة الوزارية، فيما طالب البرلمان رئيس الحكومة بتقديم تقريره عن إنجازات حكومته خلال أسبوع لمناقشته وبيان أوجه القصور في تنفيذ برنامجها.

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