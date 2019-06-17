صحة الرصافة تقدم خدماتها الطبية للحشد الشعبي والقوات الامنية

2019/06/17 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاثنين، إرسال فريق طبي وهندسي إلى الحشد الشعبي والقوات الأمنية لمساندتهم في الجانب الطبي.وقال المدير العام لصحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي في بيان، ان "الدائرة أرسلت فريقاً طبياً وهندسيا في اختصاص الأجهزة الطبية لمساندة قوات الحشد الشعبي المقدس والقوات الأمنية في تقديم الخدمات الطبية إلى ...

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