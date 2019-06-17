2019/06/17 | 11:29

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عاجل | منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مخزون البلاد من اليورانيوم منخفض التخصيب سيتجاوز 300 كيلوغرام في 27 يونيو

عاجل | منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مخزون البلاد من

اليورانيوم منخفض التخصيب سيتجاوز 300 كيلوغرام في 27

يونيو

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