2019/06/17 | 11:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عاجل | منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مخزون البلاد من اليورانيوم منخفض التخصيب سيتجاوز 300 كيلوغرام في 27 يونيو
عاجل | منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مخزون البلاد من
اليورانيوم منخفض التخصيب سيتجاوز 300 كيلوغرام في 27
يونيو
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مخزون البلاد من اليورانيوم منخفض التخصيب سيتجاوز 300 كيلوغرام في 27 يونيو) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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