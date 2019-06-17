مسرور بارزاني يزور السليمانية اليوم.. هذا ما يتعلق بكابينته ومنصب محافظ كركوك

2019/06/17 | 11:29

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بغداد اليوم_ السليمانية

كشف مصدر مطلع من محافظة السليمانية، الاثنين (17 حزيران 2019)، أن رئيس حكومة إقليم كردستان المكلف، مسرور بارزاني، سيزور محافظة السليمانية اليوم، مبينا أن سيلتقي قادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لحسم منصب محافظ كركوك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "بارزاني سيصل السليمانية على رأس وفد من الحزب الديمقراطي للتباحث حول اكمال تشكيل حكومة الإقليم وتقديم الكابينة الوزارية"، لافتا الى أن "سيجتمع مع قادة المكتب السياسي للاتحاد الوطني في سبيل حسم اشكالية منصب محافظ كركوك".

واضاف أن "رئيس إقليم حكومة كردستان المكلف سيجتمع بعدها بأعضاء حركة التغيير الكردية، لمناقشة البرنامج الحكومي والحصول على دعم الحركة في المرحلة المقبلة".

وكان المكلف بتشكيل حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، قال الأحد، 16 حزيران، 2019، إنه "في الايام القليلة المقبلة سنبدأ مشاورات في محافظة السليمانية مع باقي الاطراف السياسية المشاركة في الحكومة لمناقشة مرشحيها"، مبينا انه "ينتظر تقديم الاطراف المشاركة في الحكومة تقديم السير الذاتية للمرشحين للحكومة المقبلة للاسراع بتشكيلها وفق المهلة القانونية المحددة".

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