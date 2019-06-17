المشهداني يكشف اسرار التواجد الاميركي في

2019/06/17 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث رئيس مجلس النواب العراقي الاسبق الدكتور محمود المشهداني في حوار خاص مع قناة العالم عن اسباب التواجد الاميركي في العراق وسوريا وتطرق الى ابرز الت...

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