2019/06/17 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، صورة جديدة خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.وظهرت مايا بإطلالة جريئة أثارت الجدل، مرتدية فستانا لامعا شفافا كشف عن جسدها.وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة اللبنانية خاصة أن منطقة الصدر عارية بشكل أثار غضبهم، فيما وجه البعض لها شتائم وأوصافا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظهور جريء للفنانة اللبنانية مايا دياب بفستان شفاف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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