“بالوثيقة”..الوساطة والمحسبية تهيمنان على ملف التعيينات في ميسان

2019/06/17 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: يس عراق بعثت النائب عن محافظة ميسان منتهى جبر، رسالة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اكدت خلالها وجود تلاعب في تعيينات تربية ميسان من خلال الوساطة والمحسوبية.

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