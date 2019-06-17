«زين السعودية»: توقيع اتفاقية تمويل مع 5 بنوك بـ 2.2 مليار ريال

2019/06/17 | 11:32

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وقعت شركة زين السعودية اتفاقية تمويل مرابحة إسلامي جديد بقيمة 2.25 مليار ريال ولمدة عامين قابلة للتمديد لعام اضافي مع تحالف بنكي يضم 5 بنوك وهي مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي ومجموعة سامبا المالية وبنك ابوظبي الأول.

وبحسب الشركة فإن هذا التمويل يأتي عوضا عن التمويل التجاري القائم مع بنك الصين الصناعي والتجاري وذلك بشروط أفضل.

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