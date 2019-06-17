طهران: إنتاجنا من اليورانيوم منخفض التخصيب سيرتفع الى ٣٠٠ طن

2019/06/17 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الاثنين، ان انتاج بلاده لليورانيوم منخفض التخصيب سيتجاوز 300 طن.وقال كمالوندي في مؤتمر صحفي تابعته “خطوة برس” إن “دخول ايران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يعتمد على التزام الدول الاوروبية”، مبينا أن “انتاجنا من اليورانيوم المخصب سيرتفع الى 300

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