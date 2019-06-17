الأمين العام لمجلس الوزراء يفتتح عددا من المشاريع العمرانية في نينوى

2019/06/17 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي العديد من المشاريع العمرانية المنجزة في اطار إعادة اعمار نينوى، معلنا عن انطلاق حملة واسعة لإعادة اعمار الجسور والمستشفيات في الموصل.وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء اليوم , ان الغزي قام بزيارة الى مدينة الموصل، مع وفد حكومي ضم وزير التخطيط نوري الدليمي ومسؤولين من الحكومة الاتحادية، وعدد […]

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