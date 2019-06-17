وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيا مع نظيره الكويتي

2019/06/17 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى وزير الخارجية محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح بحثا خلاله العلاقات بين البلدين، وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الشقيقين.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الاثنين ” ان الحكيم والصباح تباحثا ايضا حول مُجمَل مُستجدّات الأوضاع في المنطقة، ومحاولة تهدئتها بما يصبُّ في صالح استقرار جميع […]

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