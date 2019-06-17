ايران تحدد سقف إنتاجها المستقبلي من اليورانيوم المخصب

2019/06/17 | 12:04

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت إيران، الاثنين، أن انتاجها من اليورانيوم المخصب سيرتفع الى 300 كيلو، مشيرةً إلى أنه سيتزايد الى اكثر من ذلك بموجب التطورات في المواقف مع الدول الاوربية.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في مؤتمر صحفي حول خفض التزامات ايران في الإتفاق النووي وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "دخول ايران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يعتمد على التزام الدول الاوروبية"، مبينا أن "انتاجنا من اليورانيوم المخصب سيرتفع الى 300 كيلو ويتزايد الى اكثر من ذلك بموجب التطورات في المواقف".

وأضاف كمالوندي، أنه "بلغنا مستوى عاليا من انتاج الادوية عبر انتاجنا في المجال النووي من الماء الثقيل"، مؤكدا أن "المهم لدينا التطبيق الواقعي على الارض من جانب الاوروبيين لالتزاماتهم".

ولفت إلى أن "خطوات ايران تأتي في اطار المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أنه "اذا رأينا ان الاوروبيين لم يطبقوا التزاماتهم فسيتم اعادة تشغيل المفاعل المغلق".





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