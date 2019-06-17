البيتكوين تتراجع لكنها لا تزال عند أعلى مستوى 9 آلاف دولار

2019/06/17 | 12:04

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تراجعت عملة البيتكوين الإلكترونية خلال تعاملات اليوم الإثنين، لكنها لا تزال عند أعلى مستوى 9 آلاف دولار المسجل لأول مرة في نحو 13 شهراً.

وكانت العملة رقم واحد حول العالم خلال تعاملات أمس الأحد تجاوزت عتبة الـ9 آلاف دولار للمرة الأولى منذ تعاملات آيار 2018 لكن مع ذلك لا تزال بعيدة عن أعلى مستوياتها المسجلة بأواخر عام 2017 والتي كانت تحوم قرب مستوى 20 ألف دولار.

وصعدت عملة البيتكوين بأكثر من 22 بالمئة في الثلاثين يوماً الماضية لكن مكاسبها منذ بداية العام وحتى الآن تصل لنحو 142 بالمئة.

ويُبدي المستثمرون نظرة متفائلة حيال البيتكوين مؤخراً بالتزامن مع الإعلان المتوقع هذا الأسبوع بأن فيسبوك ستطلق عملة افتراضية جديدة مدعومة من قبل عدد من الشركات بما في ذلك باي بال وفيسا وأوبر تكنولوجيز.

ومن شأن عملة فيسبوك الرقمية والتي يُطلق عليها اسم "ليبرا" أن تسمح للمستخدمين بإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت وليس تطبيق موقع التواصل الاجتماعي فقط.

وبحلول الساعة 8:12 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة البيتكوين بنسبة 0.8 بالمئة مسجلة 9163.1 دولار بقيمة سوقية بلغت 162.77 مليار دولار.

وخلال نفس الفترة، سجلت القيمة السوقية لكافة العملات الإلكترونية مستوى 284.95 مليار دولار مقابل مستوى 278.78 مليار دولار المسجل قبل 24 ساعة مضت.

وفي الوقت نفسه، فإن قائمة أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية خيّم عليها اللون الأحمر في مقابل ارتفاع عملة الريبل منفردة ومع بقاء البيتكوين كاش في المرتبة الأخيرة.

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