محافظ بغداد يبحث مع الشركة الكورية تذليل عقبات إكمال بسماية

2019/06/17 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد محافظ بغداد فلاح الجزائري حرص الحكومة المحلية على استقطاب الشركات الاستثمارية العالمية لتنفيذ المشاريع الخدمية في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان الجزائري "استقبل في مكتبه، وفد شركة {هانوا الكورية} المنفذة لمشروع مدينة بسماية السكني وأطلع، خلال اللقاء على عرض موجز عن مستوى الانجاز المتحقق في مشروع بسماية السكني وطبيعة الخدمات المقدمة للساكنين فيه، والمعوقات التي تواجهها الشركة لاستكمال خططها".بدوره شدد محافظ بغداد على "اهمية تعزيز التعاون والتواصل المستمر مع الشركات الكورية والاستفادة من حجم التطور الذي وصلت اليه في انجاز مشاريع البنى التحتية".وحث الجزائري على "ضرورة تعاطي جميع المؤسسات الحكومية مع المستثمرين وفق قانون الاستثمار وابداء المرونة من اجل انجاح الخطط الاستثمارية والنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في العاصمة".من جانبه عبر مدير شركة هانوا عن سعادته بلقائه مع محافظ بغداد، واثنى على تفهمه لطبيعة عمل الشركة، واستعداده للتعاون بتذليل الصعوبات أمام الشركات الاستثمارية وتوفير الاجواء الامنية المناسبة لاكمال المشاريع الخدمية.انتهى

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