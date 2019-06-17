بالوثيقة.. الحكمة النيابية تبلغ رئاسة البرلمان بتحولها الى كتلة معارضة

2019/06/17 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أبلغت كتلة الحكمة النيابية، رئاسة مجلس النواب، بتحولها الى كتلة معارضة برلمانية.

وأبلغ رئيس الكتلة فالح الساري رئاسة مجلس النواب، في وثيقة حصلت وكالة رالفرات نيوز} على نسخة منه ان "كتلة الحكمة النيابية قد تحولت الى المعارضة السياسية ويرجى اعتماد لك قانونياً والتعاطي مع الكتلة على هذا الأساس داخل مجلس النواب".وأظهرت الوثيقة رد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على الكتاب بالإطلاع عليها وابلاغ الدائرة البرلمانية بذلك.انتهى

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