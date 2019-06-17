2019/06/17 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف خبير أمني مقرب من الأجهزة الاستخبارية إن العملية الأمنية ضد “داعش” الإرهابي في الدورة جنوبي بغداد أسفرت عن اعتقال والي التنظيم في ما يسمى “ولاية الجنوب” وقيادات أخرى.وقال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، بحسب “روسيا اليوم” إن “ولاية الجنوب التابعة لتنظيم داعش تمتد من منطقة الدورة جنوبي بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على “والي الجنوب” والمشارك بـ”الرتل الافعواني” لداعش المركز الخبري الوطني.

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