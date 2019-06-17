“بالفديو”.. اندلاع حريق باراض زراعية واسعة في اربيل

2019/06/17 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق اندلعت النيران في مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية على طريق بحركة مقابل القرية اللبنانية في محافظة اربيل بسبب الاعشاب اليابسة.

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