محافظة بغداد تدعو الى حسم تعيينات التربية

2019/06/17 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري الى إيجاد حلول واقعية لموظفي عقود تنمية الأقاليم في محافظة بغداد.

ودعا في بيان تلقته، العهد نيوز، اليوم

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