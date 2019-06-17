التعليم العالي توضح آلية تعيين الطلبة الثلاثة الأوائل على كلياتهم

2019/06/17 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قرار تعيين الطلبة الثلاثة الأوائل على كلياتهم.

وأكد وزير التعليم قصي السهيل في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز"

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