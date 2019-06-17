الحكمة يتحدث عن “النوايا الحسنة” لمحاربة الفساد

2019/06/17 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن تيار الحكمة الوطني علي جبير، اليوم الاثنين، أن بعض الكتل السياسية ليس لديها نوايا حسنة لمحاربة الفساد ومعالجة الوضع الحالي، فيما بين انه عندنا تنعدم النوايا الحسنة تكون الفوضى السياسية سيدة الموقف.وقال جبير في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “الترتيب العالمي للعراق فيما يخص مسألة […]

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