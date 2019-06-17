محافظ بغداد يبحث مع شركة هانوا تذليل العقبات لاكمال مشروع مدينة بسماية

2019/06/17 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري حرص الحكومة المحلية على استقطاب الشركات الاستثمارية العالمية لتنفيذ المشاريع الخدمية في العاصمة بغداد.

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