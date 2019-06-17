الطاقة الذرية الإيرانية: سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم بعد انتهاء مهلة الشهرين الممنوحة للأوروبيين

2019/06/17 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت منظمة الطاقة الذرية الايرانية، اليوم الاثنين، ان انتاج ايران من اليورانيوم منخفض التخصيب سيتجاوز 300 كيلوغرام قبل نهاية الشهر الحالي.

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