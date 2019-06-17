قائد شرطة ديالى يعلن الاطاحة بخلية ارهابية خطيرة

2019/06/17 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي الاطاحة بأخطر خلية لعصابات داعش الارهابية نفذت جرائمها بين العاصمة بغداد وديالى.وقال العبادي في بيان إنه “بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود خلية ارهابية ، باعتراف احد الموقوفين في ديالى ، تم تشكيل فريق امني مختص من قبل الاستخبارات ومكافحة الارهاب بالتنسيق مع عمليات بغداد ومركز […]

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