بدء الاجتماع المشترك لقادة الكتل والمفوضية لمناقشة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/06/17 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الاجتماع المشترك لقادة الكتل مع مفوضية الانتخابات ،برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، وبحضور اعضاء اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم لمناقشة قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات .

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