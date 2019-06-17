التعليم العالي تؤكد موافقة الوزير على تعيين الثلاثة الاوائل بالكلية

2019/06/17 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة الوزير على قرار تعيين الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية.واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل في بيان تلقت اذاعتنا نسخة منه، اليوم الاثنين،

ان "قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص تعيين الطلبة الأوائل في الكليات قد ألزم وزارة التعليم العالي بتعيين الطالب الاول فقط في كليته وقسمه اما الطالب الثاني والثالث فيتم تعيينهم في باقي الوزارات وبشكل الزامي".وأضاف ان "الوزارة قد عملت قاعدة بيانات متكاملة بأسماء الطلبة الاوائل الثاني والثالث على كلياتهم وحسب القسم والاختصاص الدقيق وتم إرسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من أجل توفير فرص وظيفية لهم في الوزارات والجهات الأخرى وحسب الاختصاص والرقع الجغرافية لسكناهم".

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