استطلاع يضع ترمب سادساً في تفضيلات الناخبين… وبايدن في الصدارة

2019/06/17 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، ونشرت نتائجه اليوم (الأحد)، تصدر نائب الرئيس السابق جو بايدن للسباق الرئاسي في نيات

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