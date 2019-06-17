المشهداني: أميركا ستلجأ إلى الخطة “ب” إذا صوت البرلمان على اخراج قواتها

2019/06/17 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر رئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني، الاثنين، من أن الولايات المتحدة الأميركية ستلجأ إلى الخطبة “ب” إذا صوت مجلس النواب على اخراج قواتها من العراق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتواجد اليوم في “مثلث السليكون” في شرق سوريا وغرب العراق، وهي اغلى مادة في العالم حاليا.وقال المشهداني في حوار مع قناة “العالم” […]

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