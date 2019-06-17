2019/06/17 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين النيابية رعد الدهلكي، اليوم الاثنين، ان لجنته ستستجوب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي داخل البرلمان، في حال عدم التزامه باعادة كافة النازحين الى ديارهم خلال مدة اقصاها نهاية العام الحالي.وقال الدهلكي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “اللجنة تتابع وضع النازحين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة نيابية تهدد باستجواب عبد المهدي في حال لم يلتزم بإعادة النازحين لديارهم المركز الخبري الوطني.

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