“بالوثيقة”.. الحكمة تتحول رسمياً الى “كتلة معارض” في البرلمان

2019/06/17 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجهت كتلة الحكمة النيابية، طلباً الى رئاسة البرلمان، يقضي بباعتبارها كتلة معارضة داخل البرلمان، والتعاطي معها على هذا الاساس.

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